По информации начальника группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анны Шупиловой, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте работает один пожарный расчет.
Напомним, в Пензе из-за засухи действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь, также сотрудники МЧС просят не бросать непотушенные окурки и спички, так как любое неосторожное обращение с огнем может привести к трагедии.
В рамках особого противопожарного режима увеличиваются штрафы для нарушителей, также предусматривается уголовная ответственность.
Ранее стало известно о пожаре у села Константиновка.