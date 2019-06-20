В Пензе на ул. Бийской вечером 20 июня загорелась сухая трава в районе Пензятки. Об этом в соцсети сообщили пользователи.

По информации начальника группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анны Шупиловой, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте работает один пожарный расчет.

Напомним, в Пензе из-за засухи действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь, также сотрудники МЧС просят не бросать непотушенные окурки и спички, так как любое неосторожное обращение с огнем может привести к трагедии.

В рамках особого противопожарного режима увеличиваются штрафы для нарушителей, также предусматривается уголовная ответственность.

Ранее стало известно о пожаре у села Константиновка.