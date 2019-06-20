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В Пензе открылась фотовыставка «Глазами соотечественников» (видео)

20 июня в 20:08 138 просмотров
«Глазами соотечественников» (0+). На этот раз ее участники изучали, как сохранили свои традиций и обычаи русскоговорящие жители стран постсоветского пространства Казахстана и Киргизии.

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В литературном музее по итогам второго этапа этнографической экспедиции пензенского отделения Русского географического общества в Среднюю Азию открылась фотовыставка «Глазами соотечественников» (0+). На этот раз ее участники изучали, как сохранили свои традиций и обычаи русскоговорящие жители стран постсоветского пространства Казахстана и Киргизии.

На фотографиях — самые яркие эмоции и самые удивительные встречи. Участники экспедиции «Современный этномир» общались с настоятелями православных храмов, руководителями объединений казаков, сотрудниками консульства России, педагогами вузов и культурных центров. Кроме того, брали интервью у людей разных профессий и увлечений прямо на улице. В Казахстане поразило сверхтолерантное отношение к религии. В одной семье могут уживаться как православные, так и мусульмане. Знание русского языка у населения на высоком уровне, великий и могучий играет большое значение в общественной и политической жизни страны, однако чувствуется влияние Запада. В школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях с каждым годом уменьшается количество часов по изучению русского языка.

«Если в Казахстане до 1989 года русского населения было шесть миллионов, то сейчас его осталось вместе с русскоговорящими народами (татарами, башкирами) — 4 миллиона 200 тысяч», — рассказал председатель Пензенской областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Миграционные процессы в Казахстане и Киргизии сейчас резко сократились, но до сих пор русские и русскоговорящие продолжают выезжать из стран постсоветского пространства. Центрами объединения таких граждан становятся организации казаков и православные храмы. Участники экспедиции стали свидетелями завершения реставрации Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате.

«Это настоящая жемчужина, поскольку этот храм — единственный такой, выполнен в стиле модерн. Он представляет собой настоящий памятник православной культуры», — сказал руководитель клуба «45 меридиан» Пензенского областного отделения Русского географического общества Олег Ткачев.

Маршрут этнографической экспедиции был составлен с учетом проживания русскоговорящих народов. Исследователи посетили не только крупные города Казахстана и Киргизии, но и села, и казачьи станицы. Основой выставки стали снимки встреч на разных уровнях. Кроме того, на фотографиях представлена живописная природа Средней Азии и городские пейзажи. Один из самых впечатляющих снимков — «Горизонты Темиртау». Как шутят местные, в шахтерском городке Карагандинской области воздух можно не только увидеть, но и потрогать.

Сейчас участники экспедиции «Современный этномир» проводят анализ собранного материала. Главным итогом их работы станет отчет о закономерностях, которые происходят в культурной и общественной жизни русскоговорящих народов, сообщает телеканал «Экспресс».


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