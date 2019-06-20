С начала лета в Пензе произошло более 300 пожаров (видео)

В Пензе в связи с засушливой погодой участились случаи возгорания мусора, пуха и сухой травы. Причина большинства пожаров банальна — неосторожное обращение с огнем. Чтобы еще раз напомнить гражданам, к каким последствиям может привести такая беспечность, сотрудники МЧС проводят профилактические рейды.

Специалисты отдела надзорной деятельности МЧС, органов соцзащиты и районной администрации старались заглянуть в каждое домовладение. В засушливую погоду частный сектор — зона повышенной опасности, и еще раз напомнить местным жителям о правилах противопожарной безопасности точно не будет лишним. Впрочем, в разгар рабочего дня застать дома удалось далеко не всех. В основном, двери открывали пенсионеры и дети.

Как правило, в любом частном секторе в списке всегда есть несколько домов, куда проверяющие заглядывают регулярно. В них живут так называемые социально незащищенные категории граждан.

«За последнее время на территории областного центра увеличилось количество пожаров в социально незащищенных группах населения. К ним относятся многодетные, маломобильные, лица, злоупотребляющие спиртными напитками, поэтому основной упор в этих рейдах делается на данную категорию объектов», — прокомментировал заместитель начальник отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы Пензы Дмитрий Бондаренко.

Жителям частного сектора, с кем не удалось пообщаться лично, сотрудники МЧС опускали памятки в почтовый ящик. В листовках описаны основные правила пользования электроприборами, газовым и печным оборудованием, а также напоминание о том, что с 8 июня на территории областного центра действует особый противопожарный режим. Это означает, что жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить любые работы с использованием открытого огня.

Только с начала лета в регионе произошло более 300 пожаров, в которых погибли семь человек, сообщает телеканал «Экспресс».