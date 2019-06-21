Стало известно, кто возглавит пензенский минздрав

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что будет руководить министерством здравоохранения региона.

Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня главный врач областной больницы Александр Никишин принял мое предложение возглавить министерство здравоохранения Пензенской области. Уверен, что его профессиональные качества будут способствовать решению многих проблем отрасли», — отметил губернатор.

Сегодня главный врач областной больницы Александр Никишин принял моё предложение возглавить министерство здравоохранения Пензенской области. Уверен, что его профессиональные качества будут способствовать решению многих проблем отрасли. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) June 20 , 2019

Александр Викторович Никишин — уроженец Ульяновской области, родился в 1960 году. В 1983-м окончил Куйбышевский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 2008 году ему была присуждена степень «бакалавра экономики».

В 1991 году он окончил ординатуру по специальности «Организация здравоохранения». В 1991—1992 годах проходил курсы подготовки специалистов для Всемирной организации здравоохранения в Москве, стажировался в Европе. В 1984 году, когда он по распределению был направлен в Пензу, в городскую больницу № 5 врачом-хирургом. С 1992 по 1999 гг. — заместитель главного врача медсанчасти № 2 г. Пензы. С 2001 по 2004 гг. — заместитель главного врача, затем главный врач медсанчасти № 2 и главный врач городской клинической больницы № 4.

С 2004 по 2006 годы занимал должность исполнительного директора ТФОМС, с 2006 по 2009 годы работал главврачом областного онкодиспансера, с 2009 по 2010 годы был главой регионального министерства здравоохранения и социального развития. В 2017 году был назначен на должность главврача областной больница им. Бурденко.