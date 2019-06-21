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За осквернение могил воинов хотят сажать в тюрьму

21 июня в 07:46 66 просмотров
, «Известия» ознакомились с копиями документов.

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Минобороны предложило привлекать к уголовной ответственности виновных в осквернении или разрушении российских военных захоронений и исторических мемориалов. Соответствующие законопроекты уже разработаны, «Известия» ознакомились с копиями документов.

В первом законопроекте предлагается добавить в УК статью 243.4 «Уничтожение или повреждение символов воинской славы России». По ней злоумышленникам будет грозить штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Вторая инициатива называется «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории». Согласно этому законопроекту, всех причастных к осквернению российских воинских захоронений и мемориалов запретят на въезд в Россию.

По мнению замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба, предложения Минобороны могут стать профилактической мерой по охране памятников воинской славы и культуры за рубежом, которые сейчас законом фактически не защищены.

В ближайшее время пакет законопроектов поступит в правительство РФ.


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