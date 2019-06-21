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Пензенцы задыхаются в жару в автобусах

21 июня в 08:05 366 просмотров
Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщила горожанка.

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В Пензе пассажиры трех автобусных маршрутов буквально задыхаются от жары по пути на работу. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщила горожанка.

«Почему на автобусах, работающих по маршрутам № 66, 70 и 130, нет ни окон, ни кондиционера? Почему при покупке «новых» автобусов не смотрят на то, что в этих автобусах невозможно ездить? В них можно задохнуться от жары, особенно когда на улице выше 30 градусов. Пожалуйста, решите проблему», — возмутилась женщина.

Замглавы городской администрации Денис Леонтьев ответил, что все автобусы № 66 и 70 соответствуют необходимым требованиям, в частности, по его словам, форточки там есть. В том автобусе, где их нет (маршрут № 66), установлена климатическая система, она вышла из строя, но ее починили.

Что касается технического оснащения транспорта по маршруту № 130, оно находится в компетенции регионального минпрома, так это межмуниципальные перевозки.


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