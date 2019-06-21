В многофункциональных центрах можно будет получить еще больше госуслуг, например, зарегистрировать брак, подать заявление в полицию и иск в суд.

Это следует из презентации проекта реформы, подготовленной Министерством экономического развития для правительства, который есть в наличии у «Известий».

Согласно документу, в центры также передадут функции по приему платежей за массовые услуги коммерческих компаний. Кроме того, МФЦ станут единым пунктом сбора Россияне смогут зарегистрировать брак через МФЦ биометрических данных россиян.

При этом приемные госструктур, в которых осуществлялся контакт с населением и бизнесом, будут постепенно ликвидировать, отмечает издание.