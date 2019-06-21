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В мэрии объяснили ситуацию с кинопоказами на Юбилейной площади

21 июня в 08:56 266 просмотров

В горадминистрации ответили на предложение пензячки организовать на Юбилейной площади кинопоказы.

«Хочу попросить администрацию Пензы организовать досуг на Юбилейной площади. Так здорово было в прошлом году, когда делали там трансляции матчей ЧМ по футболу. Люди собирались, все вместе смотрели. ЧМ прошел, но ведь экран и стулья-лавочки остались. Почему не организовать летние киносеансы под открытым небом, как на День города на площади Ленина? Ведь здорово же! Я уже не говорю о каких-нибудь танцевальных или тематических вечерах, но там надо людей подключать, программу делать, а киносеанс ведь просто организовать — поставил экран, партер и включил фильм. А то такое место — и пустует», — написала горожанка в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

В мэрии ответили, что пока денег на это нет. Но к вопросу вернутся при формировании бюджета 2020 года.


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