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В России назвали самый смертельный вид рака

21 июня в 09:22 218 просмотров
, что, согласно статистике за 2018 год, чаще всего жители страны умирают от рака поджелудочной железы.

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В Минздраве РФ сообщили о том, что, согласно статистике за 2018 год, чаще всего жители страны умирают от рака поджелудочной железы.

Как передает Russia Today, коэффициент летальности при этом виде рака составил 39,9%. На втором месте по частоте смертей — рак печени (более 38%), на третьем — пищевода (29,9%).

Четвертое место связано со смертностью от рака трахеи, бронхов и легких (21,9%), пятое — от рака глотки (17,3%).

Меньше всего случаев смерти (от 0,4% до 3%) в прошлом году зафиксировано от злокачественных образований на коже (исключение — меланома), в молочной железе, матке, щитовидной железе и губе.

Как известно, рак легче всего поддается лечению на первых стадиях. О том, как ранняя диагностика онкозаболевания может спасти жизнь, можно почитать в интервью информагентства с главным внештатным онкологом Пензенской области, заместителем главврача регионального онкодиспансера Дмитрием Чичеватовым.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/больница-кровать-кровати-врач-1802679/

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