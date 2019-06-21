В России назвали самый смертельный вид рака

В Минздраве РФ сообщили о том, что, согласно статистике за 2018 год, чаще всего жители страны умирают от рака поджелудочной железы.

Как передает Russia Today, коэффициент летальности при этом виде рака составил 39,9%. На втором месте по частоте смертей — рак печени (более 38%), на третьем — пищевода (29,9%).

Четвертое место связано со смертностью от рака трахеи, бронхов и легких (21,9%), пятое — от рака глотки (17,3%).

Меньше всего случаев смерти (от 0,4% до 3%) в прошлом году зафиксировано от злокачественных образований на коже (исключение — меланома), в молочной железе, матке, щитовидной железе и губе.

Как известно, рак легче всего поддается лечению на первых стадиях. О том, как ранняя диагностика онкозаболевания может спасти жизнь, можно почитать в интервью информагентства с главным внештатным онкологом Пензенской области, заместителем главврача регионального онкодиспансера Дмитрием Чичеватовым.