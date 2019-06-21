Воронков поздравил пензенских выпускников с окончанием школы

21 июня министр образования Пензенской области Александр Воронков обратился к выпускникам региона с поздравлением в связи с окончанием школы, а к их учителям и родителям — со словами благодарности.

«Завершился первый ответственный период вашей жизни — обучение в школе. За эти годы вы научились думать и принимать самостоятельные решения, ставить цель и добиваться результата, дружить и любить.

Впереди — этап профессионального становления, который определит ваш дальнейший жизненный путь. Помните, теперь только вы ответственны за свой завтрашний день. Пробуйте новое, ищите себя, имейте честолюбие и амбиции, отстаивайте свою точку зрения. И я уверен, что все поставленные вами задачи будут успешно выполнены.

Огромное спасибо вашим учителям и родителям. Они привили вам жажду знаний, помогли вырасти целеустремленными, ответственными гражданами и настоящими патриотами своей Родины, а их забота и поддержка помогли вам успешно пройти период экзаменов», — отмечается в поздравлении.

Министр пожелал выпускникам побед на пути во взрослую жизнь и не забывать родные пензенские школы.