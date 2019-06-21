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В Пензе наказали водителя, который под дурманом сбил пешехода

21 июня в 09:44 170 просмотров
, по вине которого произошло ДТП.

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В Пензе вступил в силу приговор в отношении 24-летнего местного жителя, по вине которого произошло ДТП.

Согласно материалам дела, 12 сентября 2018 года молодой человек употребил наркотики и ночью сел за руль ГАЗ-331061. На проспекте Победы он разогнал машину до скорости более 60 км/ч и не заметил идущего по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину. В результате прохожего сбило авто, он получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

За это водителю назначили наказание — на полтора года лишили свободы, которые он проведет в колонии-поселении, а также на два года — права работать на машине. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Молодой человек не согласился с приговором и попытался его обжаловать. Однако свое решение суд оставил без изменений.


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