В Пензе алиментщика арестовали за нежелание работать

Мужчина не платил алименты ребенку, за это ему назначили 60 часов обязательных работ. Ему вручили направление, куда он должен явиться для отбывания наказания, но должник так и не пришел. От пристава он также скрывался, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Пензенца в итоге доставили в отдел судебных приставов, составили административный протокол за уклонение от обязательных работ. По решению суда, мужчину арестовали на 15 суток.

В пресс-службе отметили, что после освобождения он обязан отработать. А если эта мера не повлияет на выплату алиментов, и деньги не поступят детям в течении двух месяцев, то в отношении должника возбудят уже уголовное дело.