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ПГУ включили в 20-ку лучших вузов страны

21 июня в 10:45 94 просмотра
Superjob составил рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-сфере. В список вошел Пензенский госуниверситет.

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Исследовательский центр Superjob составил рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-сфере. В список вошел Пензенский госуниверситет.

Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013—2018 годов выпуска (по меркам Москвы). Всего в нем — 20 мест, они распределены между 46 вузами.

В первой тройке — вузы Москвы: выпускники физико-технического института могут рассчитывать на зарплату в 160 тысяч рублей, специалисты, которых готовили в университет имени Н. Э. Баумана, — на 140 тысяч рублей. Бронзовый призер, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, поднялся в размере зарплат выпускников сразу на 25 тысяч — теперь она составила 130 тысяч рублей.

В рейтинг вошли девять университетов из Приволжского федерального округа, среди них — Пензенский госуниверситет. Он занял 20 место. Как отмечают исследователи, у пензенских выпускников — самые скромные притязания: 77 тысяч рублей. Средний бал ЕГЭ в этом вузе — 66,2 (для сравнения, у лидера рейтинга — 95,3), в регионе остаются 73% специалистов, выпущенных из стен ПГУ.


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