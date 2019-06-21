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В Пензенской области увековечили память воинов, погибших в эвакогоспиталях

21 июня в 10:56 56 просмотров
«Поискового движения России» открыли памятник воинам, умершим в эвакогоспиталях, а также мемориальные доски.

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В Пензенской области члены «Поискового движения России» открыли памятник воинам, умершим в эвакогоспиталях, а также мемориальные доски.

На территории региона размещались более 80 эвакуационных госпиталей, в которых в годы войны проходили лечение от ран и болезней солдаты и командиры Красной Армии.

Мемориальные доски «Здесь был эвакогоспиталь» открыли на зданиях школы в Сурске Городищенского района, библиотеки в с. Нечаевка Мокшанского района, больницы в с. Трескино Колышлейского района, сообщили в пресс-центре облправительства.

Цель проекта поисковиков «В тылу Герои не забыты» — изучить историю пензенских эвакогоспиталей, зданий, в которых они располагались, биографии сотрудников медицинских учреждений и увековечить память умерших от ран и захороненных на Пензенской земле солдат великой Победы.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/166527/

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