В МЧС не подтвердили информацию о взрыве пропана на трассе в Пензе

На пензенском участке трассы в ночь на 21 июня произошел пожар, в пресс-службе регионального управления МЧС рассказали подробности случившегося.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях, очевидцы утверждали, что возгорание было вызвано взрывом пропана. Однако официальные источники этого не подтвердили.

«Пропан там не взорвался, просто сгорел металлический строительный вагончик. В тушении участвовало девять человек личного состава и две машины спецтехники. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар случился на 628-м километр трассы М-5 «Урал» — в черте города на улице Ульяновская. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 22.59.