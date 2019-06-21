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На улице Маркина обустроят заезд и парковку

21 июня в 12:05 256 просмотров
, которая специализируется на разработке и производстве турбонагнетателей для дизелей. Бизнесмен предложил обустроить заезд и парковку на улице Маркина.

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К главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву обратился представитель компании, которая специализируется на разработке и производстве турбонагнетателей для дизелей. Бизнесмен предложил обустроить заезд и парковку на улице Маркина.

«Для нас важно оказывать содействие промышленным и торговым предприятиям города и максимально учитывать их интересы при планировании и проведении работ. Для работников завода решение этого вопроса создаст комфортные условия и задаст предприятию вектор для дальнейшего развития», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Инициативу предприятия по обустройству парковки рассмотрели, бизнесмен получил разрешение на создание комфортных условий, как для работников этого предприятия, так и для посетителей соседних организаций и учреждений, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dlya_nas_vazhno_okazyvat_sodeystvie_promyshlennym_predpriyatiyam_goroda/

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