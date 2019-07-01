Очковтирательство. Почему покупка оптики на рынке может стоить вам зрения

На пензенских рынках нередко можно встретить вывеску «оптика». Но законна ли уличная торговля очками, если речь идет не просто об аксессуаре, а о медицинском изделии для коррекции зрения? Таким вопросом задалась жительница города, увидевшая палатку с оптикой на рынке в Заводском районе.

Чтобы разобраться в легальности такого бизнеса, пензячка обратилась в «Жалобную книгу» информагентства.

«На территории рынка на ул. Циолковского реализуют очки. Изделия медицинского значения находятся в антисанитарном состоянии (рядом — дорога, пыль), негативное воздействие на качество медицинского изделия оказывают погодные условия (солнечные лучи и т. д. ). Потребовала у продавца предъявить документы, подтверждающие качество медицинских изделий, он ответил отказом. Мужчина консультирует и навязывает медицинское изделие без соответствующего образования (плохо говорит на государственном языке). Наносится вред здоровью человека», — считает женщина.

В региональном управлении Роспотребнадзора на редакционный запрос ответили однозначно: продажа оптики относится к медицинской деятельности, осуществление которой без лицензии является нарушением закона.

В УМВД, куда также обратились журналисты информагентства, сообщили, что в результате проверки на ул. Циолковского были выявлены факты осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации. В ответе от 14 июня отмечается, что виновных привлекли к административной ответственности.

20 июня корреспондент посетил два рынка — в центре города и в Заводском районе, чтобы узнать, как сейчас обстоит дело с продажей оптики: много ли торговых точек и есть ли у предпринимателей лицензия.

Как удалось выяснить у одного из предпринимателей на ул. Циолковского, очками на рынке больше не торгуют.

«Был тут какой-то мужчина, недели две поторговал. Сотрудники полиции где-то в начале июня приходили, с тех пор его больше не было», — рассказал он.

А вот на центральном рынке ситуация обстоит иначе. На его территории оптикой торгуют, как минимум, на пяти точках. Представители одной из них вовсе отказались предоставить документы, подтверждающие право на продажу медицинских изделий. При этом торговцы сначала сказали, что бумаги у них есть, просто «они не с собой», а в ходе дальнейшего разговора сообщили, что все документы будут оформлены к 1 июля, когда они перейдут на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Внятного ответа на вопрос о том, как эти изменения связаны с наличием разрешения на торговлю оптикой, так и не прозвучало.

Другие предприниматели все же согласились предоставить документы, правда, показывали их лишь мельком, из своих рук и на большом расстоянии. На просьбу подробнее ознакомиться с содержанием бумаг их тут же прятали. Впрочем, даже беглого взгляда на них хватило, чтобы разглядеть старые даты («сертификат действителен до 2014 года») и понять, что документы представляют собой ксерокопии. Одна из подписей, якобы принадлежавшая начальнику управления Роспотребнадзора, также была сделана не ручкой, а явно отпечатана на принтере.

О том, что подбор оптики может осуществлять только врач-офтальмолог или оптометрист [средний медперсонал], журналистам рассказал главврач Пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

«Но если очки себе покупают люди 40−50 лет, как чаще всего происходит, чтобы просто газету или книгу почитать, то в этом случае при неправильном подборе оптики возникает так называемый астенопический синдром. Появляется боль, тяжесть, ощущение песка в глазах, головная боль, головокружение вплоть до тошноты. Если прекратить использование очков, то эти явления быстро проходят. То есть длительных необратимых последствий нет, только непродолжительный субъективный дискомфорт», — отметил Рашид Галеев.

Однако в том случае, если носить неправильно подобранные очки будет ребенок, это может привести к катастрофическим последствиям.

«У детей происходит формирование органов зрения до 15−18 лет. Если в этот период неправильно подобрать очки, то это может привести к необратимым последствиям в виде недоразвития глаза, к косоглазию», — пояснил офтальмолог.

Легально ли ведется торговля оптикой на центральном рынке — на этот вопрос смогут ответить только сотрудники УМВД. Информационное агентство направило официальный запрос в ведомство с просьбой провести проверку торговых точек по продаже очков для коррекции зрения. Мы продолжим следить за ситуацией.