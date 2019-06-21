Губернатор участвует в работе совета при полпреде президента в ПФО

Губернатор Пензенской области принимает участие в работе совета при полпреде президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоре Комарове. Участники заседания обсудят вопросы деятельности органов государственной власти на территории ПФО в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Иван Белозерцев напомнил о том, что в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО на территории региона проведена определенная работа, сообщает пресс-центр облправительства.

«Регион поделен на четыре зоны обслуживания, установлены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО на 2019 год. Нам еще многое предстоит сделать для наведения в этой сфере полного порядка, повышения качества обслуживания населения. Это касается и работы региональных операторов, совершенствования логистики транспортировки ТКО и строительства новых полигонов, мусоросортировочных комплексов», — рассказал губернатор.

Иван Белозерцев также отметил, что в настоящее время Пензенская область принимает участие в федеральных проектах «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая страна» национального проекта «Экология». Также разработаны и направлены в Минприроды паспорта одноименных региональных проектов.