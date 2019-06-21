Россиянам рассказали о самом длинном дне и самой короткой ночи в году

21 июня в России наступил самый длинный день в году — день летнего солнцестояния.

Как сообщает ТАСС, на широте Москвы солнце взошло в 3.46, а сядет в 21.19, то есть продолжительность светового дня составил 17 часов 33 минуты, а ночи — менее шести с половиной часов.

Это событие знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии, отмечает информационное агентство. На Руси раньше справляли в этот день праздник Ивана Купалы — считалось, что эти ритуалы определяли, какой будет жизнь человека весь следующий год.

Сейчас аналог этого праздника продолжают отмечать в прибалтийских странах. В Литве он носит название Йонинес, в Латвии — Лиго, в Эстонии — Янов день. В Финляндии самый продолжительный день в году — Юханнус — даже является официальным государственным праздником.