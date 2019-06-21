Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Бал медалистов в Пензе
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
В России назвали самый смертельный вид рака
Россияне смогут зарегистрировать брак через МФЦ
За осквернение могил воинов хотят сажать в тюрьму
В России может появиться единый платежный документ за ЖКУ
Россиян намерены штрафовать за проезд по платной дороге «зайцем»
Жильцы квартир на нижних этажах будут платить за отопление больше
В России на дорогах общего пользования начали тестировать беспилотники
В России зафиксирован рекордный рост мобильного интернет-трафика
Диетологи назвали безвредные напитки, которые спасут от жары
Задания к ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Россиянам рассказали о самом длинном дне и самой короткой ночи в году

21 июня в 14:18 202 просмотра

21 июня в России наступил самый длинный день в году — день летнего солнцестояния.

Как сообщает ТАСС, на широте Москвы солнце взошло в 3.46, а сядет в 21.19, то есть продолжительность светового дня составил 17 часов 33 минуты, а ночи — менее шести с половиной часов.

Это событие знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии, отмечает информационное агентство. На Руси раньше справляли в этот день праздник Ивана Купалы — считалось, что эти ритуалы определяли, какой будет жизнь человека весь следующий год.

Сейчас аналог этого праздника продолжают отмечать в прибалтийских странах. В Литве он носит название Йонинес, в Латвии — Лиго, в Эстонии — Янов день. В Финляндии самый продолжительный день в году — Юханнус — даже является официальным государственным праздником.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...