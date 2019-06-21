«Канитель» превратила Спутник в город мастеров (видео)

На три дня Спутник стал столицей мастеров и умельцев из десятков городов России. Фестиваль «Канитель» превратил набережную Спутника в ярмарку, найти на которой что-то уникальное было всего лишь делом приятно проведенного времени.

Под мелодичные гусли, трели свистулек, задушевные гитарные переборы и залихватские казачьи песни участники и гости становились частью фестиваля. Кто-то выбирал малую сцену, где барды пели о главном, а зрители удобно расположились на сеновале. Кто-то спешил на фонтанную площадь, где на большой сцене фольклором радовали ансамбли, в том числе — такие именитые, как «Казачья застава». Люди также не проходили мимо палаток с деревянными, бронзовыми, керамическими, стеклянными и прочими изделиями.

«В пятый раз проходит «Канитель», но именно в Спутнике наши партнеры — компания «Термодом» — позаботились о наших мастерах и предоставили им бесплатное питание», — рассказала организатор фестиваля «Канитель» Людмила Тимакова.

«Фестиваль проходит очень весело, дружно. Очень много интересных работ. Здесь шумно и красочно», — поделилась эмоциями мастерица и жительница Города Спутника Юлия Безяева.

Изюминкой фестиваля стало выступление прославленного коллектива «Бурановские бабушки». Творческая команда прибыла из Ижевска и была в восторге от Спутника.

«Не ожидал увидеть такой красоты, впечатления невероятные. Такая редкость для страны, когда люди выделяют собственные средства на то, чтобы сделать такое приятное место отдыха для жителей», — отметил концертный директор ансамбля «Бурановские бабушки» Андрей Потехин.

Сами артистки даже посвятили несколько песен из своего выступления жителям Спутника и руководителю «Термодома» Рафику Ибрагимову.

«Мы себя здесь почувствовали, как за границей», — резюмировали участницы ансамбля и подарили зрителям отличное выступление, сорвав овации. Вечером над набережной грянул салют.

«Канитель» завершилась, а многие мастера пообещали вернуться сюда вновь — не только как участники фестиваля, но и как гости микрорайона.

О других событиях, которые пройдут в Спутнике, можно узнать на сайте penza-sputnik.ru.