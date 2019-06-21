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В городищенской больнице отремонтировали физиотерапевтический кабинет

21 июня в 15:18 208 просмотров
, на него было потрачено почти 220 тысяч рублей.

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21 июня в Городищенской районной больнице полностью завершился ремонт физиотерапевтического кабинета. По информации регионального миздрава, на него было потрачено почти 220 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на эти средства отремонтировали потолки и стены кабинета, заменили линолеум и энергосберегающие светодиодные лампы.

«Сегодня это обновленное структурное подразделение нашей больницы, где медицинская помощь жителям района оказывается в комфортабельных, отвечающих санитарным требованиям помещениях», — отметил главрач больницы Алексей Каргин.

Кабинет оснащен необходимой современной физиотерапевтической аппаратурой. Здесь проводят процедуры электрофореза, диадинамометрии, ультравысокочастотную и крайне высокочастотную терапии, ультрафиолоетовое облучение, магнитотерапию, лазерное излучение, парафиновые аппликации, амплипульсотерапию, дарсонвализацию, ингаляцию, то есть практически весь комплекс физиотерапевтических назначений.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/5411/

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