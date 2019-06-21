Абоненты «ТНС энерго Пенза» могут получить скидку на технику Philips

Партнерами энергосбытовой компании в проведении акции выступают Платежный сервис А3, а также ведущая технологическая компания Philips, предлагающая высококачественную бытовую электротехнику.
Для того, чтобы получить скидку, необходимо выполнить несколько простых действий:
— Оплатить электроэнергию на сайте «ТНС энерго Пенза» либо в «Личном кабинете», при этом сумма платежа должна быть не менее 200 рублей. В случае отсутствия текущей задолженности потребители могут оплатить любую сумму в счет будущего периода. Она будет отображаться на лицевом счете как «Переплата» и зачтется при расчете за следующий месяц.
— При оплате электроэнергии на завершающем шаге ввода данных банковской карты активировать промокод акции — TNSPHILIPS.
— После завершения платежа на указанный потребителем номер телефона придет SMS с уникальным 10-значным кодом, дающим право на получение скидки 30% на технику Philips на странице акции. Уникальный 10-значный код может быть использован только 1 раз, при этом количество кодов для получения не ограничено.
— Чтобы приобрести технику Philips со скидкой 30% необходимо на странице акции выбрать понравившиеся товары, добавить их в корзину и указать 10-значный уникальный код в поле «Коды скидок».
Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте компании.