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Абоненты «ТНС энерго Пенза» могут получить скидку на технику Philips

21 июня в 15:35 134 просмотра
 «ТНС энерго Пенза» действует акция «Оплачивайте электроэнергию с промокодом — получайте скидку 30% на электротехнику Philips» (18+).

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До конца 2019 года для клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» действует акция «Оплачивайте электроэнергию с промокодом — получайте скидку 30% на электротехнику Philips» (18+).

Партнерами энергосбытовой компании в проведении акции выступают Платежный сервис А3, а также ведущая технологическая компания Philips, предлагающая высококачественную бытовую электротехнику.

Для того, чтобы получить скидку, необходимо выполнить несколько простых действий:

— Оплатить электроэнергию на сайте «ТНС энерго Пенза» либо в «Личном кабинете», при этом сумма платежа должна быть не менее 200 рублей. В случае отсутствия текущей задолженности потребители могут оплатить любую сумму в счет будущего периода. Она будет отображаться на лицевом счете как «Переплата» и зачтется при расчете за следующий месяц.

— При оплате электроэнергии на завершающем шаге ввода данных банковской карты активировать промокод акции — TNSPHILIPS.

— После завершения платежа на указанный потребителем номер телефона придет SMS с уникальным 10-значным кодом, дающим право на получение скидки 30% на технику Philips на странице акции. Уникальный 10-значный код может быть использован только 1 раз, при этом количество кодов для получения не ограничено.

— Чтобы приобрести технику Philips со скидкой 30% необходимо на странице акции выбрать понравившиеся товары, добавить их в корзину и указать 10-значный уникальный код в поле «Коды скидок».

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте компании.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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