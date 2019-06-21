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Бывший гендиректор «НИИФИ» присвоил 2,5 млн рублей

21 июня в 15:36 260 просмотров
(далее — АО «НИИФИ») Андрея Николаева.

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Суд вынес приговор по делу бывшего генерального директора пензенского АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (далее — АО «НИИФИ») Андрея Николаева.

По данным регионального УФСБ, проводившего расследование, мужчина, используя служебное положение, присвоил свыше 2,5 млн рублей.

Он заключал фиктивные трудовые договоры с третьими лицами (фактически свои обязанности они не исполняли). Выплачиваемую им зарплату присваивал.

Сотрудники УФСБ задержали его в октябре 2018 года.

10 июня Ленинский районный суд Пензы признал Андрея Николаева виновным в присвоении средств и назначил ему четыре года лишения свободы условно, а также штраф в 300 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.

Фотография: скриншот с видео, предоставленного УФСБ

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