Бывший гендиректор «НИИФИ» присвоил 2,5 млн рублей

По данным регионального УФСБ, проводившего расследование, мужчина, используя служебное положение, присвоил свыше 2,5 млн рублей.

Он заключал фиктивные трудовые договоры с третьими лицами (фактически свои обязанности они не исполняли). Выплачиваемую им зарплату присваивал.

Сотрудники УФСБ задержали его в октябре 2018 года.

10 июня Ленинский районный суд Пензы признал Андрея Николаева виновным в присвоении средств и назначил ему четыре года лишения свободы условно, а также штраф в 300 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.