Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста

Если 10 лет назад частный бассейн был несбыточной мечтой, то теперь это — уже не предмет роскоши. Но владельцам собственных водоемов нельзя забывать о безопасности — цветущая, грязная вода может навредить здоровью. Как очистить бассейн?

Если 10 лет назад частный бассейн был несбыточной мечтой, то теперь это — уже не предмет роскоши. Но владельцам собственных водоемов нельзя забывать о безопасности — цветущая, грязная вода может навредить здоровью. Как очистить бассейн?

По словам директора по развитию компании «Реахим-Пенза» Андрея Вавилова, открытый бассейн очень уязвим для загрязнений.

«В него попадают осадки, в воде, особенно в жару, развиваются микроорганизмы, водоросли, люди заносят грязь. Когда концентрация всего этого превышает допустимые значения, вода становится непригодной для купания, как у нас говорят в народе, зацветает», — объяснил он.

И тут владельцы бассейнов встают перед выбором — чем его чистить. Самыми популярными являются два способа: хлорсодержащими препаратами и перекисью водорода. Однако, по словам Андрея Вавилова, сейчас для частных бассейнов хлор практически не используют. И вот почему.

«Судите сами. Перекись водорода очищает воду не путем ее отравления, а механически: пергидроль — сильнейший окислитель, когда попадает в воду, выделяет много кислорода, а он выжигает все бактерии. При правильной дозировке (600−700 граммов на куб воды) перекись уничтожает водоросли, бактерии, микроорганизмы. В течение суток кислород испаряется и остается кристально чистая вода. Хлор же надо использовать осторожнее, любая передозировка чревата последствиями для здоровья, особенно детского, да и органику он не всю уничтожает, нужно дополнительно покупать средство, содержащее пестициды», — отметил Андрей Вавилов.

Однако сторонники хлора могут не согласиться с такой позицией, ведь не зря же в спортивных бассейнах используют именно хлор.

«Там это экономически выгоднее. Смотрите, литр перекиси стоит 900 рублей, ее хватит на месяц использования в 15-кубовом бассейне. Хлор обойдется дешевле — рублей в 500−600. Но для того, чтобы его использовать, нужна масса приспособлений: скиммер — 1500 рублей, пултестер — 2000 рубле, таблетки хлора — 1200 рублей, pH — 1200 рублей, альгицид — 350−500 рублей. Как видите, получается намного дороже. К тому же, не стоит забывать о том, что спортивные бассейны, например, не могут себе позволить закрыться на сутки, чтобы испарился лишний кислород из перекиси водорода, а хлор они по чуть-чуть добавляют постоянно», — объяснил Андрей Вавилов.

И еще один нюанс.

«Поскольку пергидроль — сильный окислитель, он позволяет избавиться от железа, растворенного в воде, и сделать ее мягче. Был у нас клиент, купил перекись, а потом привез нам бутылку мутной желтой воды. Вот, мол, что сделала ваша перекись. Пока мы беседовали, железо (а это оказалось именно оно) выпало в осадок, сама вода осталась кристально чистой. Чтобы собрать такой осадок, достаточно бросить в воду коагулянт, он «склеит» частицы железа, убрать осадок станет проще.

То же самое — если вода жесткая. Выпадет осадок, например, если много кальция, — мел. Поначалу это выглядит страшно, но представьте: перекись не только очищает от бактерий, но и делает воду мягче, то есть качество воды улучшается.

Однако стоит помнить, что в таком случае ресурс перекиси тратится и на железо, и на кальций, и на бактерии. И вот тут нужно подумать об увеличении концентрации. Отсюда и миф, что перекись не работает», — пояснил Андрей Вавилов.

Наверное, поэтому пользователи интернета, рассказывая о том, как они очищают свои водоемы, называют перекись водорода истинным санитаром бассейна.