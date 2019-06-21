В Каменском районе подросток упал с карниза в усадьбе Воейкова

В Каменском районе Пензенской области подросток получил травмы, упав с карниза здания усадьбы графа В. Н. Воейкова . Следствие проводит проверку.

Как сообщает официальный представитель регионального управления СКР Татьяна Махницкая, днем 20 июня группа подростков пришла на территорию усадьбы. Они пробрались в двухэтажное здание, один из школьников запрыгнул на оконный проем и стал передвигаться по металлическому карнизу.

«Несовершеннолетний упал с высоты второго этажа на землю, получив телесные повреждения. Его госпитализировали», — отмечает Татьяна Махницкая.

По ее словам, в рамках доследственной проверки будет дана оценка работе сотрудников администрации, так как усадьба — на ее балансе.