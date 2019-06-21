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Пензенские аграрии представили свою разработку в Орловской области

21 июня в 16:25 74 просмотра
, организованных в рамках Дня поля в Орловской области.

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Пензенские аграрии приняли участие в мероприятиях, организованных в рамках Дня поля в Орловской области.

Орловскую область с рабочим визитом посетил замминистра пензенского минсельхоза Эдуард Каташов. Участникам мероприятия представили обширную программу: продемонстрировали экспериментальные делянки и сельскохозяйственную технику с показом в динамике.

Эдуард Каташов ознакомился с посевами сортов и гибридов полевых культур научных учреждений. На полях Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции было представлено 370 образцов на 1180 опытных делянках.

На аграрной выставке была представлена деятельность крупных сельхозпредприятий. Пензенская область также приняла участие в экспозиции: одно из предприятий представило универсальную пневматическую сеялку, сообщает пресс-служба минсельхоза.


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