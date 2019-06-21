Модель Playboy страдает из-за большой груди

Австралийская модель, которая ранее снималась в Playboy, Симона Холцнагель рассказала, как ей тяжело жить с большой грудью.

Девушка поделилась в Сети, что ей приходится ежедневно терпеть боль и дискомфорт из-за своих пышных форм, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что таким образом модель пыталась своей историей предостеречь девушек, которые планируют увеличить грудь с помощью пластики.

«Большая грудь — это отстой. Она болит, спина тоже болит. И большую часть времени приходится спать в специальном топе. Я бы отдала их за копейки, лишь бы только избавиться», — написала она.

Однако именно пышные формы девушки принесли ей славу.