В Пензенской области начали проверку из-за травмы ребенка на площадке

В Пензенской области следователи организовали проверку после травмирования мальчика на детской площадке.

Ребенок упал с качелей и получил телесные повреждения. Конструкция находятся в ненадлежащем техническом состоянии, отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Госпитализация мальчику не потребовалась. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу по полученным травмам.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют, кто ответственен за техническое состояние игровых элементов на детской площадке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, об инциденте писали в соцсетях. По словам местных жителей, качели были в неисправном состоянии и давно нуждались в ремонте.