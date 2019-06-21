Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Бал медалистов в Пензе
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
В Каменском районе подросток упал с карниза в усадьбе Воейкова
В МЧС не подтвердили информацию о взрыве пропана на трассе в Пензе
В Веселовке открытый люк может стать опасной ловушкой
В Кузнецке ребенок получил травму из-за сломанных качелей — соцсети
В Пензе на улице Бийской — пожар
Близ Константиновки горит поле
В Иссинском районе одинокая женщина погибла в огне
В центре Пензы из автобуса выпал пассажир
В Пензе участились случаи взлома страниц в соцсетях — полиция
В Пензенской области ищут пропавшего городищенца Вячеслава Суркова

В Пензенской области начали проверку из-за травмы ребенка на площадке

21 июня в 17:02 234 просмотра

В Пензенской области следователи организовали проверку после травмирования мальчика на детской площадке.

Ребенок упал с качелей и получил телесные повреждения. Конструкция находятся в ненадлежащем техническом состоянии, отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Госпитализация мальчику не потребовалась. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу по полученным травмам.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют, кто ответственен за техническое состояние игровых элементов на детской площадке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, об инциденте писали в соцсетях. По словам местных жителей, качели были в неисправном состоянии и давно нуждались в ремонте.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1366639/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...