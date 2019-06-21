Пензенцы рассказали о страшном ДТП на проспекте Победы. Фото

Пензенские автолюбители рассказали в Сети об огромной пробке на проспекте Победы, которая образовалась днем 21 июня из-за аварии.

Пользователи опубликовали фотографии стоящих машин в группе соцсети «ВКонтакте». Они пояснили, что затор образовался примерно в 16.45.

«Пробка — в обе стороны. Лоб в лоб столкнулись «десятка», Chevrolet и «Волга», — написал подписчик Денис.

Очевидцы также прикрепили в комментариях фотографии разбитых машин. Судя по снимкам, у иномарки сильно разбит капот, лобовое стекло, а правое переднее колесо буквально вырвало из корпуса авто. У отечественной легковушки снесло всю переднюю часть.

Официальной информации нет. Есть ли жертвы и пострадавшие, не сообщается.