Пензенцы рассказали о страшном ДТП на проспекте Победы. Фото

Пользователи опубликовали фотографии стоящих машин в группе соцсети «ВКонтакте». Они пояснили, что затор образовался примерно в 16.45.
«Пробка — в обе стороны. Лоб в лоб столкнулись «десятка», Chevrolet и «Волга», — написал подписчик Денис.
Очевидцы также прикрепили в комментариях фотографии разбитых машин. Судя по снимкам, у иномарки сильно разбит капот, лобовое стекло, а правое переднее колесо буквально вырвало из корпуса авто. У отечественной легковушки снесло всю переднюю часть.
Официальной информации нет. Есть ли жертвы и пострадавшие, не сообщается.