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Пензенцы рассказали о страшном ДТП на проспекте Победы. Фото

21 июня в 17:11 806 просмотров
, которая образовалась днем 21 июня из-за аварии.

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Пензенские автолюбители рассказали в Сети об огромной пробке на проспекте Победы, которая образовалась днем 21 июня из-за аварии.

Пользователи опубликовали фотографии стоящих машин в группе соцсети «ВКонтакте». Они пояснили, что затор образовался примерно в 16.45.

«Пробка — в обе стороны. Лоб в лоб столкнулись «десятка», Chevrolet и «Волга», — написал подписчик Денис.

Очевидцы также прикрепили в комментариях фотографии разбитых машин. Судя по снимкам, у иномарки сильно разбит капот, лобовое стекло, а правое переднее колесо буквально вырвало из корпуса авто. У отечественной легковушки снесло всю переднюю часть.

Официальной информации нет. Есть ли жертвы и пострадавшие, не сообщается.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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