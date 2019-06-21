Пензенским ветслужбам подарили 10 новых автомобилей

«Мы завершаем работы по укомплектованию наших ветслужб, сегодня мы вручаем ключи от 10 машин. Это легковые автомобили, автомобили УАЗ, а также, что особенно значимо и важно для нас, мы передаем авто, оборудованное специальной установкой «АИСТ-2», предназначенной для обработки птицеводческих предприятий», — сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Представители регионального минсельхоза поздравили районных представителей ветеринарных служб и пожелали им отличной работы, сообщили в пресс-центре облправительства.