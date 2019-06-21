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Пензенским ветслужбам подарили 10 новых автомобилей

21 июня в 17:59 148 просмотров

21 июня руководителям ветеринарных служб Пензенской области вручили ключи от десяти авто.

«Мы завершаем работы по укомплектованию наших ветслужб, сегодня мы вручаем ключи от 10 машин. Это легковые автомобили, автомобили УАЗ, а также, что особенно значимо и важно для нас, мы передаем авто, оборудованное специальной установкой «АИСТ-2», предназначенной для обработки птицеводческих предприятий», — сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Представители регионального минсельхоза поздравили районных представителей ветеринарных служб и пожелали им отличной работы, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/166841/

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