Белозерцев пригласил в Пензу уфимских барабанщиков

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится с рабочей поездкой в Башкирии, он принял участие в совете при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове.

В рамках мероприятия для участников была организована культурная программа. Выступление одного из коллективов впечатлило губернатора.

«Хорошо работают! Я — под впечатлением от увиденного! Пригласил этот ансамбль выступить у нас в Пензенской области, а наши коллективы поедут в Башкирию. Творческий обмен и взаимопроникновение культур идут во благо каждой из них, обогащают», — написал Иван Белозерцев в Instagram.

Это решение поддержали пользователи.

«Интересное решение — обмен талантами! Духовное обогащение очень нужно всем! Приятно, что представители власти уделяют этому особое внимание!» — написала одна из пользователей.

Напомним, на совещании большое внимание было уделено работе по вывозу и утилизации мусора.