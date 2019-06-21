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Белозерцев пригласил в Пензу уфимских барабанщиков

21 июня в 17:58 162 просмотра
находится с рабочей поездкой в Башкирии, он принял участие в совете при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится с рабочей поездкой в Башкирии, он принял участие в совете при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове.

В рамках мероприятия для участников была организована культурная программа. Выступление одного из коллективов впечатлило губернатора.

«Хорошо работают! Я — под впечатлением от увиденного! Пригласил этот ансамбль выступить у нас в Пензенской области, а наши коллективы поедут в Башкирию. Творческий обмен и взаимопроникновение культур идут во благо каждой из них, обогащают», — написал Иван Белозерцев в Instagram.

Это решение поддержали пользователи.

«Интересное решение — обмен талантами! Духовное обогащение очень нужно всем! Приятно, что представители власти уделяют этому особое внимание!» — написала одна из пользователей.

Напомним, на совещании большое внимание было уделено работе по вывозу и утилизации мусора.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/By-anpQFz56/

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