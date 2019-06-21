Пожарные третий день тушат лес в поселке Победа

В Пензе в лесу в поселке Победа произошел пожар. С огнем пытаются справиться третий день.

В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра сообщили, что трава в лесу загорась 19 июня. Специалистам удалось побороть пламя, но ненадолго. Через некоторое время возгорание возобновилось. В настоящее время с огнем борются несколько пожарных подразделений.

Сотрудники МЧС призывают быть осторожными с огнем, ведь из-за засухи любая искра может привести к серьезному пожару. В Пензе и ряде районов области введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение открытого огня, для нарушителей предусмотрены повышенные штрафы.