На ул. Московской из-под плитки забил фонтан. ВИДЕО

Девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеозапись, на которой видно, как плитка провалилась и из огромной дыры под напором струится вода.
«На улице Московской новый фонтан появился», — пошутила пензячка.
Официальной информации нет.
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В Пензе на улице Московской произошла коммунальная авария. Об этом стало известно из Сети.
Девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеозапись, на которой видно, как плитка провалилась и из огромной дыры под напором струится вода.
«На улице Московской новый фонтан появился», — пошутила пензячка.
Официальной информации нет.
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