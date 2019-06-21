На ул. Московской из-под плитки забил фонтан. ВИДЕО

В Пензе на улице Московской произошла коммунальная авария. Об этом стало известно из Сети.

Девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеозапись, на которой видно, как плитка провалилась и из огромной дыры под напором струится вода.

«На улице Московской новый фонтан появился», — пошутила пензячка.

Официальной информации нет.