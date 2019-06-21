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Пензячка пожаловалась на запах кислоты на ул. Урицкого

21 июня в 19:13 230 просмотров
«Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала о зловонии на улице Урицкого.

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Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала о зловонии на улице Урицкого.

«Возле дома № 16 по улице Урицкого практически каждый день ощущается сильный кислотный запах непонятного происхождения. Невозможно открыть окна и находиться в это время на улице. Такая ситуация существует последние два-три года. Возможно, что в канализационный колодец сливается какая-то жидкость от пивоваренного завода. Обращались в СЭС, но к их приезду запаха нет, наверное, готовятся. Летом вонь особенно сильная», — написала женщина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.


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