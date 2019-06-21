Земля из Кузнецка станет частью комплекса Министерства обороны РФ (видео)

Город Кузнецк Пензенской области присоединился к всероссийской акции «Горсть памяти». Она прошла накануне Дня памяти и скорби на городском Холме славы. На этом мемориале перезахоронены останки бойцов Красной Армии, которые в годы Великой Отечественной войны умерли от ран в кузнецких госпиталях. С мемориального холма была взята земля, которая в капсулах отправится в Подмосковье в историко-мемориальный комплекс Министерства обороны РФ.

Часть Холма воинской славы в Кузнецке занимают плиты с высеченными на них фамилиями. Под ними покоятся останки 177 бойцов Красной Армии.

«В 1975 году при строительстве холма было принято решение перенести сюда братскую могилу, которая находилась на городском кладбище, где были захоронены воины, которые умерли от ран в госпиталях Кузнецка. Также здесь фамилии трех летчиков, которые в годы войны разбились в самолете. Это герой Советского Союза Леонченко и два члена экипажа», — рассказала директор кузнецкого музейно-выставочного центра Ольга Горнова.

В Кузнецке в акции «Горсть памяти» приняли участие школьники. Они почтили воинов минутой молчания, а к мемориалу возложили цветы. Однако, кроме привычных ритуалов, были и совсем необычные. С братской могилы взяли несколько горстей земли и поместили их в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Их положат в гильзы артиллерийских снарядов, которые станут частью историко-мемориального комплекса Министерства обороны России в Подмосковье.

«Кто-то из вас наверняка впоследствии попадет в парк «Патриот», увидит и храм, и холм, собранный из земли с воинских захоронений, и вспомнит этот день. Это часть нашей истории, которую вы обязательно должны знать, и это должно остаться у вас не только в памяти, но и в душе, и в сердце», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Солдатские кисеты» наполнили не только на холме воинской славы. Земли взяли с места еще одного воинского захоронения, которое находится на центральном кладбище Кузнецка, сообщает телеканал «Экспресс».