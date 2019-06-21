Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Бал медалистов в Пензе
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
Пожар в Константиновке охватил около двух гектаров поля
Пензячка пожаловалась на запах кислоты на ул. Урицкого
Пензенским ветслужбам подарили 10 новых автомобилей
Пензенские аграрии представили свою разработку в Орловской области
Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста
Гематома на животике. Пензенцы ищут дом крошечному породистому псу
Абоненты «ТНС энерго Пенза» могут получить скидку на технику Philips
В городищенской больнице отремонтировали физиотерапевтический кабинет
«Канитель» превратила Спутник в город мастеров
Губернатор участвует в работе совета при полпреде президента в ПФО

Земля из Кузнецка станет частью комплекса Министерства обороны РФ (видео)

21 июня в 20:06 128 просмотров
«Горсть памяти». Она прошла накануне Дня памяти и скорби на городском Холме славы. На этом мемориале перезахоронены останки бойцов Красной Армии, которые в годы Великой Отечественной войны умерли от ран в кузнецких госпиталях. С мемориального холма была взята земля, которая в капсулах отправится в Подмосковье в историко-мемориальный комплекс Министерства обороны РФ.

" data-title="Земля из Кузнецка станет частью комплекса Министерства обороны РФ — Пенза-пресс, рунет за день">

Город Кузнецк Пензенской области присоединился к всероссийской акции «Горсть памяти». Она прошла накануне Дня памяти и скорби на городском Холме славы. На этом мемориале перезахоронены останки бойцов Красной Армии, которые в годы Великой Отечественной войны умерли от ран в кузнецких госпиталях. С мемориального холма была взята земля, которая в капсулах отправится в Подмосковье в историко-мемориальный комплекс Министерства обороны РФ.

Часть Холма воинской славы в Кузнецке занимают плиты с высеченными на них фамилиями. Под ними покоятся останки 177 бойцов Красной Армии.

«В 1975 году при строительстве холма было принято решение перенести сюда братскую могилу, которая находилась на городском кладбище, где были захоронены воины, которые умерли от ран в госпиталях Кузнецка. Также здесь фамилии трех летчиков, которые в годы войны разбились в самолете. Это герой Советского Союза Леонченко и два члена экипажа», — рассказала директор кузнецкого музейно-выставочного центра Ольга Горнова.

В Кузнецке в акции «Горсть памяти» приняли участие школьники. Они почтили воинов минутой молчания, а к мемориалу возложили цветы. Однако, кроме привычных ритуалов, были и совсем необычные. С братской могилы взяли несколько горстей земли и поместили их в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Их положат в гильзы артиллерийских снарядов, которые станут частью историко-мемориального комплекса Министерства обороны России в Подмосковье.

«Кто-то из вас наверняка впоследствии попадет в парк «Патриот», увидит и храм, и холм, собранный из земли с воинских захоронений, и вспомнит этот день. Это часть нашей истории, которую вы обязательно должны знать, и это должно остаться у вас не только в памяти, но и в душе, и в сердце», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Солдатские кисеты» наполнили не только на холме воинской славы. Земли взяли с места еще одного воинского захоронения, которое находится на центральном кладбище Кузнецка, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...