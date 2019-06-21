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В пензенском филиале академии имени Хрулева состоялся выпуск курсантов (видео)

21 июня в 20:03 132 просмотра

В пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева состоялся выпуск курсантов. На плацу перед главным зданием института прошел ритуал вручения дипломов и памятных нагрудных знаков.

Чтобы увидеть сына, зятя и мужа, они ехали больше суток, сначала — на машине, потом — на поезде, ведь этого события жители Курска ждали не один год. Перед торжественным маршем на плацу они всматривались в лица военных, пытаясь найти родное.

«Мы еще с детства с ним знакомы. И все тяготы и сложности преодолели вместе. В общем, ничего не страшно, ни расстояние, ничего. Главное — любовь», — призналась жена выпускника военной академии Мария Михайлева.

В 2019 году вуз выпустил 285 офицеров. Это не только россияне, но и граждане других государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас на специальном факультете академии обучаются курсанты из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. С успешным окончанием учебы выпускников поздравил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Николай Паршин.

«Поздравляю вас с успешным окончанием учебы. Желаю успехов в служении Отечеству. Здоровья всем вам, счастья вашим родным и близким. Да здравствует мир и благополучие на нашей земле. Слава нашей великой Родине», — сказал он.

Затем состоялось прощание с боевым знаменем академии. Выпускники вуза преклонили колено перед символом воинской чести, доблести и славы, а дорогу шествия знаменной группы усыпали живыми цветами. После торжественной церемонии перед офицерами выступил ансамбль барабанщиков военного оркестра.

Этот музыкальный коллектив открыл программу лучших творческих коллективов Пензы и показательное выступление военных. Самым зрелищным стала демонстрация условной замены ствола гаубицы «Д-30А» и установка пусковых направляющих реактивной системы залпового огня «Град», сообщает телеканал «Экспресс».


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