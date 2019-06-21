Пензенские ходоки приняли участие в оздоровительной акции (видео)

«Парковая зона — территория здоровья». Под таким названием в Комсомольском парке Пензы прошла акция с участием медицинских работников. Любой желающий мог прямо на улице пройти экспресс-обследование и узнать о факторах риска, которые приводят к развитию хронических и инфекционных заболеваний. Горожан ждали сразу на нескольких площадках. Так, на одной из них детям в игровой форме рассказали о преимуществах активного и здорового образа жизни.

Небольшая разминка под музыку на свежем воздухе — польза и для здоровья, и для настроения. В ритме танца двигались и дети, и представительницы почтенного возраста — участницы группы по скандинавской ходьбе. Они решили показать юному поколению, что возраст спорту не помеха.

«11 лет занимаюсь скандинавской ходьбой, также хожу в бассейн, так что всем пенсионерам желаю дома не сидеть, а быть шустрыми, чтобы было здоровье — это самое главное», — рассказала участница группы по скандинавской ходьбе Лидия Зиновьева.

Посетители Комсомольского парка смогли поучаствовать в мастер-классе по скандинавской ходьбе. Им также показали несколько упражнений для мышц и научили основам дыхательной гимнастики. Занятие провел основоположник этого вида спорта в регионе Виктор Полюхин.

«У нас скандинавская ходьба по пензенски, она разделена на несколько направлений: для людей, у которых сердечно-сосудистые заболевания, нарушение мозгового кровообращения, опорно-двигательного аппарата, детская скандинавская ходьба. Занятия проходят на свежем воздухе», — сказал он.

Пензенская группа по скандинавской ходьбе приняла участие в оздоровительной акции. Ее уже четвертый год проводит областной центр медицинской профилактики. На основной площадке под открытым небом врачи мерили пациентам давление, проверяли кровь на насыщенность кислородом, наличие сахара и холестерина. По результатам анализов каждый получал рекомендации специалиста.

«Я в восторге. Даже настроение поднялось. Проверила кровь и измерила давление», — рассказала жительница Пензы Тамара Васина.

Главная цель такой акции — популяризация ходьбы. Ведь это самый легкий и доступный метод профилактики многих болезней.

«На сегодняшний день у нас достаточно лиц с повышенной массой тела и ожирением, среди которых — не только пожилые люди, но и 30-летние, и даже дети, поэтому ожирение — достаточно актуальная проблема. Все связано с тем, что люди мало двигаются, развивается гиподинамия, а с ней инфекционные заболевания, онкология, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет», — сказала заведующая отделением Пензенского областного Центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

Специалисты отмечают, число жителей региона, которые занимаются активным образом жизни и регулярно проходят обследования, растет. Согласно статистике, по результатам анализов и опросов, к концу 2019 года спортсменов-любителей в регионе будет на 20% больше, чем в 2018-м, сообщает телеканал «Экспресс».