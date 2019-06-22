Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Бал медалистов в Пензе
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
В Пензе дорогу на ул. Пугачева отремонтируют до 1 августа
Пензенцы почтили память павших в Великой Отечественной войне
В Пензе в день выпускных балов выявили факты продажи алкоголя
Пензенцы почтили память павших в боях за Родину у памятника Победы
Пожар в Константиновке охватил около двух гектаров поля
Земля из Кузнецка станет частью комплекса Министерства обороны РФ
Пензячка пожаловалась на запах кислоты на ул. Урицкого
Пензенским ветслужбам подарили 10 новых автомобилей
Пензенские аграрии представили свою разработку в Орловской области
Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста

Белозерцев: Вечная слава павшим за Отечество, низкий поклон ветеранам

22 июня в 09:07 302 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона в связи с Днем памяти и скорби.

«Для всех нас 22 июня — День памяти и скорби, трагическая горестная дата в истории Отчизны. Мир не знал войны более смертоносной и кровавой и не было подвига выше, чем подвиг поколения победителей.

С первого и до последнего дня на всех фронтах войны самоотверженно сражались наши земляки, в тылу ковали оружие Великой Победы. Пензенцы громили врага под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, участвовали в грандиозной битве на Курской дуге, освобождали Крым, Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Знаменитая надпись на стене поверженного Рейхстага — «Мы из Пензы!» — весомое подтверждение героизма и доблести земляков. Вечная слава павшим за Отечество! Низкий поклон ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы нацизма!» — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны — гордость и драгоценное достояние родной земли, и что их подвиги навсегда останутся ярким примером беззаветной преданности Родине.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...