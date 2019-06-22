Белозерцев: Вечная слава павшим за Отечество, низкий поклон ветеранам

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона в связи с Днем памяти и скорби.

«Для всех нас 22 июня — День памяти и скорби, трагическая горестная дата в истории Отчизны. Мир не знал войны более смертоносной и кровавой и не было подвига выше, чем подвиг поколения победителей.

С первого и до последнего дня на всех фронтах войны самоотверженно сражались наши земляки, в тылу ковали оружие Великой Победы. Пензенцы громили врага под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, участвовали в грандиозной битве на Курской дуге, освобождали Крым, Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Знаменитая надпись на стене поверженного Рейхстага — «Мы из Пензы!» — весомое подтверждение героизма и доблести земляков. Вечная слава павшим за Отечество! Низкий поклон ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы нацизма!» — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны — гордость и драгоценное достояние родной земли, и что их подвиги навсегда останутся ярким примером беззаветной преданности Родине.