Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Бал медалистов в Пензе
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
В Пензе дорогу на ул. Пугачева отремонтируют до 1 августа
Пензенцы почтили память павших в Великой Отечественной войне
В Пензе в день выпускных балов выявили факты продажи алкоголя
Белозерцев: Вечная слава павшим за Отечество, низкий поклон ветеранам
Пожар в Константиновке охватил около двух гектаров поля
Земля из Кузнецка станет частью комплекса Министерства обороны РФ
Пензячка пожаловалась на запах кислоты на ул. Урицкого
Пензенским ветслужбам подарили 10 новых автомобилей
Пензенские аграрии представили свою разработку в Орловской области
Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста

Пензенцы почтили память павших в боях за Родину у памятника Победы

22 июня в 09:41 298 просмотров
«Свеча памяти», которая проводится более 10 лет.

" data-title="Пензенцы почтили память павших в боях за Родину у памятника Победы — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе перед Днем памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти», которая проводится более 10 лет.

Как сообщает пресс-служба мэрии, память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину возле Монумента боевой и трудовой доблести почтили общественники, ветераны, участники, представители молодежи и другие неравнодушные жители города.

Была объявлена минута молчания, после чего участники акции поставили зажженные свечи к подножию памятника как частицу Вечного огня, что всегда горит на монументе и в сердцах потомков.

«С каждым годом в данном мероприятии принимает участие все больше людей. Отрадно видеть, что среди них много молодежи. Память о Великой Отечественной войне не умрет никогда, а «Свеча памяти» перейдет к будущим поколениям», — сказал мэр Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/glava_administratsii_goroda_prinyal_uchastie_v_aktsii_svecha_pamyati/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...