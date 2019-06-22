Пензенцы почтили память павших в боях за Родину у памятника Победы

В Пензе перед Днем памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти», которая проводится более 10 лет.

Как сообщает пресс-служба мэрии, память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину возле Монумента боевой и трудовой доблести почтили общественники, ветераны, участники, представители молодежи и другие неравнодушные жители города.

Была объявлена минута молчания, после чего участники акции поставили зажженные свечи к подножию памятника как частицу Вечного огня, что всегда горит на монументе и в сердцах потомков.

«С каждым годом в данном мероприятии принимает участие все больше людей. Отрадно видеть, что среди них много молодежи. Память о Великой Отечественной войне не умрет никогда, а «Свеча памяти» перейдет к будущим поколениям», — сказал мэр Виктор Кувайцев.