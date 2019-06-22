В Пензе дорогу на ул. Пугачева отремонтируют до 1 августа

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас на проекте в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен демонтаж бортового камня, фрезерование старого покрытия. Укладывается выравнивающий слой. Здесь планируется обновить 2,86 тыс. кв. метров покрытия. Сдать объект должны до 1 августа.

Виктор Кувайцев отметил, что подрядчик не выбивается из графика. Также мэр обратил внимание на перепад высот в местах пересечения тротуаров и дороги.

«Это создает неудобство для пешеходов — для родителей с колясками и велосипедистов. На этом этапе работ еще можно обустроить плавные спуски, надо это обязательно сделать», — призвал он.

Мэр поручил проконтролировать эти работы директору Департамента ЖКХ города Максиму Иванкину.