Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Бал медалистов в Пензе
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
Пензенцы почтили память павших в Великой Отечественной войне
В Пензе в день выпускных балов выявили факты продажи алкоголя
Пензенцы почтили память павших в боях за Родину у памятника Победы
Белозерцев: Вечная слава павшим за Отечество, низкий поклон ветеранам
Пожар в Константиновке охватил около двух гектаров поля
Земля из Кузнецка станет частью комплекса Министерства обороны РФ
Пензячка пожаловалась на запах кислоты на ул. Урицкого
Пензенским ветслужбам подарили 10 новых автомобилей
Пензенские аграрии представили свою разработку в Орловской области
Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста

В Пензе дорогу на ул. Пугачева отремонтируют до 1 августа

22 июня в 12:55 180 просмотров
, как ведется ремонт дороги на ул. Пугачева.

" data-title="В Пензе дорогу на ул. Пугачева отремонтируют до 1 августа — Пенза-пресс, рунет за день">

Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как ведется ремонт дороги на ул. Пугачева.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас на проекте в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен демонтаж бортового камня, фрезерование старого покрытия. Укладывается выравнивающий слой. Здесь планируется обновить 2,86 тыс. кв. метров покрытия. Сдать объект должны до 1 августа.

Виктор Кувайцев отметил, что подрядчик не выбивается из графика. Также мэр обратил внимание на перепад высот в местах пересечения тротуаров и дороги.

«Это создает неудобство для пешеходов — для родителей с колясками и велосипедистов. На этом этапе работ еще можно обустроить плавные спуски, надо это обязательно сделать», — призвал он.

Мэр поручил проконтролировать эти работы директору Департамента ЖКХ города Максиму Иванкину.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_khod_remonta_dorogi_po_ulitse_pugacheva/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...