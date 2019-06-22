«Весь район подняли». Пензенец снял на видео погоню на ул. Олимпийской

В Сети появилось видео, на котором житель дома на ул. Олимпийской в селе Засечном Пензенского района запечатлел погоню машин правоохранителей за легковушкой на большой скорости.

Ролик появился в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор видео уточнил, что запись была сделана в 8.35.

Другие очевидцы погони стали делиться подробностями произошедшего в комментариях к посту.

«О, ждала новостей. Они на Гидрострое через жилой двор (между почтой и садом № 17) по бордюрам ехали, было страшно», — призналась пензячка Ольга.

«Весь район подняли. […] Да, на видео они слабовато… На Гидрострое надо было снимать», — согласилась с ней подписчица Светлана.

«Гнали от съезда с дублера Окружной (на съезде на Окружную рейд — два экипажа проверяли самочувствие водителей), после выезда на Окружную по встречке на светофоре чуть не вошел в Kia Rio. Водитель Kia удивился, по-моему, не по-детски», — отметил пользователь Александр.

«Около речки в частном секторе в районе улицы Павлика Морозова шесть экипажей поймали его», — рассказал об итогах погони Евгений.

Аналогичную информацию сообщила другая подписчица Юлия, отметив, что легковушку остановили у Суры. По мнению некоторых пользователей, водитель был пьян. Официальной информации о произошедшем нет.