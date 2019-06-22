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В Пензе в день выпускных балов выявили факты продажи алкоголя

22 июня в 11:11 354 просмотра
, касающихся запрета на продажу спиртного.

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В день проведения в школах Пензы выпускных вечеров 21 июня были проведены рейды с целью проверки соблюдения требований законодательства, касающихся запрета на продажу спиртного.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в комиссию вошли сотрудники мэрии, администрации Железнодорожного района, городского управления МВД и общественники. Они обследовали 12 объектов торговли на ул. Луначарского, Кл. Цеткин и Ново-Казанской.

В результате в трех торговых объектах на ул. Ново-Казанской зафиксировали продажу пива без наличия кассового аппарата (нет подключения к системе ЕГАИС), также продавались сигареты. На ул. Луначарского также не отказывали в приобретении пива.

Сотрудники полиции составили два протокола об административном правонарушении на виновных лиц. Также было возбуждено дело об административном правонарушении на индивидуального предпринимателя, продающего в кафе навынос разливное пиво в 1,5 л бутылках на территории торгового центра на ул. Кл. Цеткин. При этом территория кафе не выделена и отсутствуют условия для употребления напитка на месте — нет барной стойки, только торговый прилавок и холодильная витрина. Бизнесмена пригласили в городское управление МВД.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_vyyavleny_fakty_prodazhi_alkogolya_v_den_vypusknykh_balov/

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