Ранним утром 22 июня пензенец стал свидетелем аварии с участием машины «Яндекс такси».

Фото появилось в одной из групп «ВКонтакте».

«Время — 5.30, в машине никого не было. Судя по всему, двигался со стороны ул. Ватутина, тормозной след — метров 40. Магазин ну ул. Новотамбовская, 20», — сообщил очевидец подробности ДТП.

Официальной информации о причинах аварии и местонахождения владельца авто нет.

Отметим, что машины «Яндекс такси» довольно часто становятся участниками дорожных происшествий. Ранее информагентство сообщало об аварии на ул. Металлистов, где такси столкнулось с автобусом.