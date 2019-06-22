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В машине — никого. Пензенец увидел пустое «Яндекс такси», врезавшееся в дом

22 июня в 10:34 296 просмотров
«Яндекс такси».

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Ранним утром 22 июня пензенец стал свидетелем аварии с участием машины «Яндекс такси».

Фото появилось в одной из групп «ВКонтакте».

«Время — 5.30, в машине никого не было. Судя по всему, двигался со стороны ул. Ватутина, тормозной след — метров 40. Магазин ну ул. Новотамбовская, 20», — сообщил очевидец подробности ДТП.

Официальной информации о причинах аварии и местонахождения владельца авто нет.

Отметим, что машины «Яндекс такси» довольно часто становятся участниками дорожных происшествий. Ранее информагентство сообщало об аварии на ул. Металлистов, где такси столкнулось с автобусом.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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