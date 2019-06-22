Фото появилось в одной из групп «ВКонтакте».
«Время — 5.30, в машине никого не было. Судя по всему, двигался со стороны ул. Ватутина, тормозной след — метров 40. Магазин ну ул. Новотамбовская, 20», — сообщил очевидец подробности ДТП.
Официальной информации о причинах аварии и местонахождения владельца авто нет.
Отметим, что машины «Яндекс такси» довольно часто становятся участниками дорожных происшествий. Ранее информагентство сообщало об аварии на ул. Металлистов, где такси столкнулось с автобусом.