Пензенцы почтили память павших в Великой Отечественной войне

Как сообщает пресс-центр облправительства, в преддверии трагической даты — начала самой страшной и кровопролитной войны в истории — Пензенская область присоединилась к всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». С 15 по 22 июня прошел сбор земли для передачи на вечное хранение в историко-мемориальный комплекс Храма Вооруженных Сил РФ с мест воинских захоронений и братских могил бойцов, отдавших жизнь за свободу Родины. Мемориальный комплекс возводят в Подмосковье.

Перед началом официальных мероприятий Иван Белозерцев посетил воинское захоронение на Мироносицком кладбище. На более чем ста могилах установлены мраморные плиты с именами погребенных — их более 600 человек. На одном из участков похоронены Герои Советского Союза: командир батареи Степан Михайлович Журавлев и командир отделения минометной батареи Александр Александрович Игошин.

Губернатор возложил цветы к обелиску погибшим в Великой Отечественной войне, пересыпал несколько горстей земли в солдатский кисет для передачи на вечное хранение.

«Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Наши дети, внуки должны знать и помнить, что мир на Земле достигается путем огромных усилий и многочисленных человеческих жертв — прежде чем выдержать, выстоять, победить. И сегодня мы должны быть патриотичными, любить нашу родную землю. Работать, развивать экономику, укреплять наше государство», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В храме-часовне Михаила Архангела на проспекте Победы прошла панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В православной службе приняли участие первые лица региона, руководители правоохранительных органов, депутаты и общественники.

В ходе траурной церемонии у Мемориала воинской и трудовой доблести пензенцев была объявлена минута молчания. В завершении официального мероприятия состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню.