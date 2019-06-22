В Сети появилось видео страшной аварии на проспекте Победы

Пензенец опубликовал в одной из групп «ВКонтакте» видео, на котором запечатлен момент жесткой аварии на проспекте Победы , произошедшей 21 июня.

На кадрах видно, как легковушка проносится мимо на большой скорости, потом начинает вилять, и ее выносит на встречную полосу, где происходит столкновение с другим авто.

Фото страшных последствий аварии можно посмотреть здесь.

Пензенцы в комментариях принялись строить предположения относительно того, почему легковушка потеряла управление.

«Открыт люк два дня, а они все машины эвакуируют да тонированых шугают», — отметил подписчик группы Максим.

Его поддержали автомобилисты, подтвердившие, что на дороге оставили открытым люк. Однако другие подписчики отметили, что к жутким последствиям привело не только это обстоятельство.

«Конечно, это беспредел, что люки на проспектах открыты, за это надо отвечать, спору нет. Автор видео, на мой взгляд, едет не медленно, может, км 70 в час, там весь поток обычно так и движется. Но машину в третьем ряду в итоге выносит на встречку. Она явно едет с нарушением скоростного режима. Ребята, не гоняйте без головы! В городе все может быть!» — призвал пензенец Иван.

Официальных комментариев о произошедшем нет.