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В Пензе к 75-летию Победы хотят создать Музей поискового движения

22 июня в 14:13 340 просмотров

22 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с членами регионального отделения Поискового движения России.

Как сообщает пресс-центр облправительства, встреча прошла в классической гимназии № 1 и имела формат «круглого стола». Губернатор напомнил его участникам о важной исторической дате — 22 июня 1941 года. В этот день 74 года назад фашистские войска нанесли первые удары по советской земле.

«Традиционно в этот день мы вспоминаем, какой огромной ценой досталась нашей стране победа в годы Великой Отечественной войны. В этом зале находятся активисты поискового движения. Нас всех объединяет неравнодушное отношение к истории своей страны, к великому подвигу наших земляков, которые, как один, встали на защиту родной земли», — подчеркнул глава региона.
Он отметил, что поисковые отряды выполняют важную работу, заполняя «белые пятна» отечественной истории, и выразил им благодарность.

Из 300 тысяч пензенцев, участвовавших в боях, около 200 тысяч не вернулись домой. Советские солдаты погибли на территории России и Восточной Европы. В Пензенской области имеется 54 воинских захоронения времен Великой Отечественной войны. Это те, кто умер от ран в госпиталях, не дожив до Дня Победы.

Представители поискового движения рассказали о результатах экспедиции «Вахта Памяти 2019» в Ливненском районе Орловской области, а также о проектах, реализуемых пензенским отделением движения, и об идее создания в регионе к 75-летию Победы Музея поискового движения.

В завершение встречи отличившимся активистам вручили благодарственные письма губернатора, архивные фотографии передали в музей гимназии.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/166882/

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