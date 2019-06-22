В Пензе открыли мемориальную доску в память об эвакогоспитале времен ВОВ

22 июня у здания классической гимназии № 1 имени В. Г. Белинского , где в период с 3 июля 1941 по 31 декабря 1946 размещался эвакогоспиталь, открыли мемориальную доску.

Возле учебного учреждения прошла церемония, посвященная Дню памяти и скорби. В рамках мероприятия была открыта мемориальная доска и переданы солдатские кисеты, наполненные землей с мест более чем 50 воинских захоронений в Пензенской области.

Сбор земли был организован в рамках всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». Кисеты будут переданы на вечное хранение в историко-мемориальный комплекс храма вооруженных сил на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье, сообщает пресс-центр облправительства.

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Иван Белозерцев отметил, что выпускники 1941 года были такими же, как ребята наших дней — так же вступали в новую жизнь, строили планы на будущее, хотели жить и любить. Но, в отличие от наших современников, сразу от школьной парты направились не в вузы, а на фронт. Многие из них погибли.

«Наши земляки проявляли в боях беспредельные мужество и героизм. Территория Пензенской области входила в состав трудового фронта — бесперебойно работали промышленные предприятия, поставлялась сельскохозяйственная продукция. В регионе размещались эвакуационные госпитали, где врачи и медицинские сестры спасали жизни раненых бойцов. Мемориальная доска, которую мы сегодня открываем, послужит сохранению памяти об этих мужественных людях», — подчеркнул глава региона.

Право открыть памятную доску было предоставлено губернатору и внуку начальника эвакогоспиталя периода Великой Отечественной войны Александру Левкову.