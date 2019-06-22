Чем чистить дачный бассейн? Совет специалиста
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Бал медалистов в Пензе
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
Наши новости
В Пензе почтили память бывшего губернатора Василия Бочкарева
В Пензе ремонтируют 11 дворов многоквартирных домов
В Пензенской области зажглись тысячи «свечей памяти»
В Пензе благоустраивают двор на ул. Спартаковской
В Пензе открыли мемориальную доску в память об эвакогоспитале времен ВОВ
В Пензе к 75-летию Победы хотят создать Музей поискового движения
В Пензе дорогу на ул. Пугачева отремонтируют до 1 августа
Пензенцы почтили память павших в Великой Отечественной войне
В Пензе в день выпускных балов выявили факты продажи алкоголя
Пензенцы почтили память павших в боях за Родину у памятника Победы

Минэкономики предлагает пензенским бизнесменам рассказать о проблемах

22 июня в 16:55 220 просмотров
, связанных с данным видом деятельности.

" data-title="Минэкономики предлагает пензенским бизнесменам рассказать о проблемах — Пенза-пресс, рунет за день">

Министерство экономики Пензенской области предлагает бизнесменам заполнить анкету по выявлению проблемных вопросов, связанных с данным видом деятельности.

В анкете можно сообщить о проблемных ситуациях с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, институтами развития Пензенской области при осуществлении предпринимательской деятельности. В частности, следует рассказывать о проблемах, связанных с регистрацией юридического лица, прав собственности на недвижимое имущество, получением лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, процедурой постановки на кадастровый учет, получением консультационных и образовательных услуги, а также при получении разрешительной документации на строительство, подключении к инженерным сетям.

В анкете нужно указать фамилию, имя и отчество, а также наименование организации и контактные данные для обратной связи. Далее — описать суть проблемы с указанием даты возникновения и сферы деятельности, а также наименование государственных или муниципальных учреждений и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в которые обращались для решения проблемы.

Наиболее важные вопросы включат в повестку заседания штаба по формированию благоприятного инвестклимата под председательством губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Принять участие в опросе можно здесь.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...