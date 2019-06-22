Минэкономики предлагает пензенским бизнесменам рассказать о проблемах

В анкете можно сообщить о проблемных ситуациях с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, институтами развития Пензенской области при осуществлении предпринимательской деятельности. В частности, следует рассказывать о проблемах, связанных с регистрацией юридического лица, прав собственности на недвижимое имущество, получением лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, процедурой постановки на кадастровый учет, получением консультационных и образовательных услуги, а также при получении разрешительной документации на строительство, подключении к инженерным сетям.

В анкете нужно указать фамилию, имя и отчество, а также наименование организации и контактные данные для обратной связи. Далее — описать суть проблемы с указанием даты возникновения и сферы деятельности, а также наименование государственных или муниципальных учреждений и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в которые обращались для решения проблемы.

Наиболее важные вопросы включат в повестку заседания штаба по формированию благоприятного инвестклимата под председательством губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Принять участие в опросе можно здесь.