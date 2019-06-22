В Пензе ремонтируют 11 дворов многоквартирных домов

22 июня в мэрии Пензы обсудили ход реализации нацпроекта по формированию современной городской среды.

Начальник городского управления ЖКХ Александр Утин рассказал, что в настоящее время в рамках программы идет ремонт 11 дворов.

«На двух их них — по улице Карпинского, 45 и на проспекте Строителей, 30 началась асфальтировка, на остальных идет подготовка — фрезеровка старого покрытия, демонтаж бортового камня», — сообщил чиновник.

На следующей неделе ремонт начнут еще на четырех объектах.

Мэр Виктор Кувайцев поручил составить график по каждому району города, где будут указаны сроки начала и завершения работ, а также подрядные организации, ответственные за их выполнение.

«Сотрудники районных администраций должны знать всю информацию по каждому двору, чтобы компетентно отвечать на вопросы жителей. До июля необходимо зайти на все внутридворовые территории, чтобы выполнить намеченный объем в срок», — поставил задачу он.

Полный список домов, дворы которых включили в программу по благоустройству, можно посмотреть здесь.