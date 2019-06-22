Выпускные вечера в пензенских школах прошли без происшествий

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что школьные выпускные прошли без происшествий.

Об этом глава региона написал вTwitter.

«Утром министр образования региона доложил, что выпускные вечера в учебных заведениях Пензенской области прошли без происшествий», — сообщил он.

Утром Министр образования региона доложил, что выпускные вечера в учебных заведениях Пензенской области прошли без происшествий. pic.twitter.com/JXY3XiAfuF — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 22 июня 2019 г.

В пресс-службе министерства также отметили, что празднование выпускных в пензенских школах завершилось в 4 утра.

Ранее информагентство сообщало о том, что в этом году было принято решение провести выпускные вечера исключительно в стенах школ, без выездов. 21 июня также была запрещена розничная продажа алкоголя.